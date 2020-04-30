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Yöresel ürünlerin yer aldığı 'Başkent Market' açıldı

Yöresel ürünlerin yer aldığı 'Başkent Market' açıldıANKARA'da üretim yapan kadın kooperatifleri ve birliklerinden sağlanan doğal ve yöresel ürünlerin yer aldığı 'Başkent Market' hizmete açıldı.

30.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:20
Yöresel ürünlerin yer aldığı 'Başkent Market' açıldı
ANKARA'da üretim yapan kadın kooperatifleri ve birliklerinden sağlanan doğal ve yöresel ürünlerin yer aldığı 'Başkent Market' hizmete açıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önemli projelerinden biri olan 'Başkent Market'in ilki Etimesgut'ta hizmete açıldı. Kırsal kalkınma için destek atağı başlatan Başkan Yavaş, Ankara'da kadın kooperatiflerinin, birliklerin ve çiftçilerin ürettiği ürünleri Halk Ekmek garantisiyle satın alarak Başkent Market'te Ankaralılarla buluşturmaya başladı. Başkentlilerin birbirinden lezzetli, doğal ve yöresel ürünleri uygun fiyatlarla mutfağına taşımasına imkan sağlayacak Başkent Market'te, hayvancılık ve tarımla uğraşan yerli üreticilerin et, peynir ve çok sayıda gıda ürünü de satışa sunuldu.
Etimesgut ilçesine ilk şubesi açılan Başkent Market aracılığıyla kırsal kalkınmayı ve yerli üreticiyi desteklemeyi amaçladıklarını belirten Ankara Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Tarkan Dervişoğlu, "Kırsal kalkınmaya hizmet etmek amacıyla maketimizin tüm ürünlerini Ankara çevresinde kurulmuş kooperatiflerden aldık. Satışa sunduğumuz ürünlerin birçoğu da Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen ürünler. Mağazalarımızın sayısını kısa sürede farklı ilçelerde yaygınlaştırarak, yerel ürünlerin satış potansiyellerini yükseltmek istiyoruz" dedi.
'HERKESİ BAŞKENT MARKETE BEKLİYORUZ'
Beypazarı Kınalı Eller Kadın Kooperatif Başkanı Serpil Deniz, "Beypazarı'nın baklavası, sarması ve tüm doğal ürünleri 'Başkent Market'te yerini aldı. Sağlıklı ve doğal beslenmek isteyen herkesi bekliyoruz. Desteklerinden dolayı da Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Ankara'da sirke, reçel, erişte üretimi yaptıklarını söyleyen Polatlı Anadolu Bacıları Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İklime Yaşar, "Kadının değdiği yerde bereket vardır. Ürünlerimizin halka ulaşması ve duyurulması için bizlere destek olan Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz" dedi. Kalecik Hanımeli Kooperatif Başkanı İmre Bektaş ise, "El emeği göz nuru ile hazırladığımız 8 ürünümüz var. Sirkemiz, Kalecik karası pekmezimiz ve ayva reçelimiz en beğenilen ürünlerimiz. Herkesi Başkent Market'e bekliyoruz" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-
Yöresel ürünlerin yer aldığı ’Başkent Market’ açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Haber

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