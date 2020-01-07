Yorgancıoğlu'na son görev

İZMİR'de dün 97 yaşında hayata veda eden Altay Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Hayri Yorgancıoğlu, bugün Alsancak Hocazade Camii'nde kılanan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Siyah-beyazlı kulübe uzun yıllar hizmet eden Hayri Yorgancıoğlu'nun cenazesine Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Altay Asbaşkanı Sabri Sevenoğlu, Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Aybars Akoğlu, Buca Eski Belediye Başkanı Levent Piriştina ile Yorgancıoğlu'nun İzmir spor ve iş dünyasından sevenleri katıldı. Hayri Yorgancıoğlu'nun cenazesi Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedildi.