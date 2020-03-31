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Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı

Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı Aksaray'da eşinin şikayeti üzerine mahkemeden evden uzaklaştırma alan ve 3 gecedir çocuk parkındaki bankta yatarak sabahlayan yaşlı adam polis ve sağlıkçıların kontrolünün ardından Aksaray Belediyesi tarafından...

31.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:15
Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı
AKSARAY - Aksaray'da eşinin şikayeti üzerine mahkemeden evden uzaklaştırma alan ve 3 gecedir çocuk parkındaki bankta yatarak sabahlayan yaşlı adam polis ve sağlıkçıların kontrolünün ardından Aksaray Belediyesi tarafından pansiyona yerleştirildi.
Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi 5702 Sokak'ta bulunan bir çocuk parkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 gecedir mahalledeki çocuk parkında bulunan bankta üzerindeki yorganla yatarak geceyi geçiren 63 yaşındaki yabancı uyruklu Kamal Tahari isimli yaşlı adamı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen çağrı merkezi olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bankta yatan yaşlı adamı kaldırarak bir süre sohbet etti. Polis ekipleri yaptıkları inceleme ve sorgulamada yaşlı adamın eşinin şikayeti üzerine mahkemece evden uzaklaştırma aldığını tespit ederek, kalacak yeri olmadığı için 3 gündür parktaki bankta geceyi geçirdiğini tespit etti. Bunun üzerine 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde yaşlı adamı sağlık kontrolünden geçirdi. Sağlık kapsamında herhangi bir hastalık ve bulguya rastlanmayan yaşlı adam daha sonra polis ekiplerinin belediyeyle görüşmesi üzerine Aksaray Belediyesi Pansiyonu'na götürüldü. Elindeki yorganıyla pansiyona gelen yaşlı adam yetkililerin yaptığı kayıt işleminin ardından odasına yerleştirildi. 112 Acil Yardım ve polis ekipleri yaşlı adamı sokağa çıkmaması yönünde de bilgilendirerek uyardı. Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, Polis, 3. Sayfa

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Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı
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