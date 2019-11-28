Yorglass Barış Çocuk Orkestrası büyümeye devam ediyor

Orkestra'nın yeni yerinin Açılışına sanatseverler ve dernek gönülleri katılırken, 14 yaşında uluslararası ödüllere sahip piyanist Nehir Özzengin ve Barış Çocuk Orkestrası misafirlere mini bir konser verdi.

Açılışta konuşma yapan ve Venezuela'daki El Sistema sanat programının örnek alınarak çocuklara eğitim verildiğini ifade eden Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selmin Günöz, sanatseverlerin yardımıyla gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarını müzikle buluşturduklarını söyledi.

140 çocuğa ulaştı

Dernek kurulduğu zaman hiç yerlerinin olmadığını ve şimdi 250 metrekarelik bir alanda çalışma yapma fırsatı elde ettiklerini belirten Günöz, "Yeni yerimizde bütün orkestramızın çalışmaları birlikte yapılabilecek. Yirmi çocukla yola çıkmıştık, ne mutlu ki bağışçı sayımızın artmasıyla şimdi 140'a yakın çocuğumuz burada sanat icra ediyor. Çocuklarımızın sanatla buluşması onların sosyal ve eğitim alanındaki başarısına da yansıyor ve bu başarı bizi çok mutlu ediyor. Tüm bağışçılarımıza,özellikle buranın tefrişine büyük katkı koyan Süreyya Perçin ve Sami Saraçoğlu'na da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Destek olmaya devam edeceğiz"

Çocukların sanatla buluşarak hayatlarını olumlu ölçüde değiştirildiğini vurgulayan Yorglass Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin, Yorglass olarak her zaman çocuklara sağlam temelli gelecek kurmak için çalışacaklarını söyledi. Yorglass Barış Çocuk Orkestrası'nın çocuklara müzik eğitimi vermek ve yetiştirmek için hizmet verdiğini dile getiren Gülfem Yorgancılar Perçin, "Böyle güzel bir topluluğun arasında olmaktan dolayı onur duyuyoruz. Derneğimizin kuruluşundan bugüne desteklerini esirgemeyen başta Selmin hocamız ve tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız. Orkestramıza katılan çocuk sayısı her geçen gün artıyor. Sanatın çocuk gelişimindeki katkısı çok büyük. Çocuklarımıza, Atatürk'ün çizdiği yolda, evrensel müziğin katkıları ile sağlam bir gelecek sunmak için destek vermeye devam edeceğiz" dedi.