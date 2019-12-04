Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası büyüledi

İzmir'de kısıtlı imkânlara sahip çocukları müzikle buluşturmak adına yola çıkan Cam Merkezi sponsorluğunda çalışmalarına devam Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yılın ikinci konserini verdi.

Konserde önce bir konuşma yapan Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selmin Günöz, Venezuela'daki El Sistema programının olarak örnek alındığını ifade etti. Her geçen gün orkestraya katılan çocuk sayısının arttığını belirten Selmin Günöz, "Orkestramız müzisyenlerin ve sanatseverlerin gönüllü destekleriyle faaliyetlerine devam ediyor. Destekçilerimiz sayesinde 140'a yakın çocuğumuz sanatsal çalışmalarını yürütüyor. Tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Orkestra büyüme devam ediyor"

Açılış konuşmasından sonra kürsüye gelen Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar, 2016 yılında Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği'nin çok kısıtlı imkanlarla kurularak bugünlere geldiğini söyledi. Çok büyük emeğin ardından çocukların artık konser vermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yorgancılar, "Üç yıl önce müzik eğitimi almaya başlayan çocuklar şu anda çok çok iyi bir noktadalar. 140 çocukla birlikte hizmet veren orkestramızın her geçen yıl büyüdüğünü görmek bizleri çok mutlu ediyor. Yorglass, toplumumuzun kalkınmasında üzerimize düşen en önemli görevlerden biri olan sosyal sorumluluğumuzu, eğitim alanında yaptığımız en değerli projemiz olan Barış Çocuk Orkestrasına destek vererek gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, bu önemli projeyi büyüterek devam etmek olacak'' dedi.

İki bölümden oluşan konserde Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan sonra birçok uluslararası başarısı bulunan Can Çakmur sahne alarak İzmirlilere unutulmaz bir piyano resitali sundu.