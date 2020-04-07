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Yorgun düşen akbaba tellere çarptı

Adıyaman'da elektrik tellerine çarparak yaralanan Mısır akbabası tedavi altına alındı.

07.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:16
Yorgun düşen akbaba tellere çarptı
Adıyaman 'da elektrik tellerine çarparak yaralanan Mısır akbabası tedavi altına alındı.

1960 ve 2010 yılları arasında yarıdan fazlası yok olan ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'tehlike altında' statüsüne alınan Mısır akbabası, göç ettiği esnada yorgun düşerek Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinde uçtuğu esnada elektrik tellerine çarptı. Tellere çarpması sonucu yere düşen kuşu gören vatandaşlar bir kutuya koyarak Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirdi. Burada yetkililer tarafından teslim alınan Mısır akbabasının yorgun olduğu, veteriner hekimler tarafından yapılacak olan kontroller ve tedaviler sonrasında doğaya salınacağı belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Şambayat, Besni, Güncel
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