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Yorgun merminin bu seferki hedefi yaşlı adam oldu

Trabzon'un Tonya ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği yaşlı adam hayatını kaybetti.

14.08.2019 23:28 Yorgun merminin bu seferki hedefi yaşlı adam oldu
Trabzon'un Tonya ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Tonya ilçesinin Şarlı Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada gezintiye çıkan Sabri Baştan (86), nereden geldiği henüz tespit edilemeyen yorgun merminin hedefi oldu. Baştan'ın yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan'ın başına girdiği tespit edilen merminin çıkartılması için ambulans helikopter çağrıldı. Ambulans helikopter ile KTÜ Farabi Baştan'ın başına isabet eden merminin hangi tabancadan çıktığının belirlenmesi için balistik incelenmeye gönderildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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