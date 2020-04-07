Yorgun pelikan, bakım sonrası doğaya salındı
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, yorulup düşen pelikanı çoban Erhan Sezer (52) buldu.
07.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:09
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, yorulup düşen pelikanı çoban Erhan Sezer (52) buldu. Pelikan, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde yapılan bakımının ardından doğal ortamına salındı.
Lapseki ilçesi Ayazma Deresi mevkisinde dün hayvan otlatan çoban Erhan Sezer, hareketsiz yatan pelikan buldu. Pelikanı motosikletindeki meyve kasası içinde evine getiren Sezer, ardından daÇanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Eve gelen ekipler, pelikanı teslim aldı. Yorgun olduğu belirlenen pelikan, bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamına salındı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çanakkale, Lapseki, Güncel