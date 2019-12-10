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Geçtiğimiz yıl konkordato başvurusu yapan Yörsan, iflas isteyince işçiler ayaklandı

Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticisi Yörsan, geçtiğimiz yıl ilan ettiği konkordatonun ardından iflas için mahkemeye dilekçe verdi. Duruma isyan eden işçiler, fabrika önünde toplanırken, yapılan uygulamaya karşı Balıkesir milletvekillerinden yardım istedi.

10.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:11

'in ilçesinde üretimde bulunan fabrikası 1 yıl kadar önce konkardato ilan etmişti. Aradan geçen zaman zarfında fabrika üretime devam ederken firma tarafından iflasın istenmesine yönelik mahkemeye dilekçe verilmesi ortalığı karıştırdı. Özlük haklarını alamayacaklarını iddia eden işçiler fabrika önünde toplandı.

"MİLLETVEKİLLERİMİZDEN YARDIM İSTİYORUZ"

Bir işçi yaptığı konuşma ile durumu özetlerken şu ifadeleri kullandı:

"Aralık 10 bugün. Yörsan'dayız. Satım olacak ve iflas aşamasında. Herkes mağdur. Yaklaşık 300 kişiyiz. Satış olmasını engelliyorlar. Bazı bankalar ile anlaşma olmuyor, anlaşılması gerekiyormuş. Şu an polis ekipleri de geldi. Milletvekillerimizden yardım istiyoruz" denildi.

MALİ YAPININ OLUMSUZ ETKİLENDİĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Yörsan, geçtiğimiz yıl ekonomide yaşanan genel sıkıntıların şirketin mali yapısını olumsuz etkilediğini belirterek Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yapmıştı.

YARIM ASIRI DEVİRDİ

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine de giren Yörsan'ın temeli 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi olarak atıldı. 1984 yılında Türkiye'nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan 4 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group'a satıldı.

Geçtiğimiz yıl konkordato başvurusu yapan Yörsan, iflas isteyince işçiler ayaklandı

Balıkesir, Susurluk, Yörsan, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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