Hatay
'ın Hassa ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere kurban kesen "Yörük Ana" olarak bilinen Döndü Deveci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerince çekilen kareleri inceleyen 66 yaşındaki Deveci, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Deveci, haber
kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası" ve spor
kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Zeytin Dalı Harekatı'na tanıklık ettikleri için oyunu Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere selam gönderen futbolculara verdiğini belirten Deveci, birbirinden güzel fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik etti.