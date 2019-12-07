Haberler » Güncel » 'Yörük Ana'nın tercihi, 'Millilerden asker selamı' oldu - Haber

"Yörük Ana"nın tercihi, "Millilerden asker selamı" oldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere kurban kesen "Yörük Ana" olarak bilinen Döndü Deveci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

07.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:36
'ın Hassa ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere kurban kesen "Yörük Ana" olarak bilinen Döndü Deveci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerince çekilen kareleri inceleyen 66 yaşındaki Deveci, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Deveci, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası" ve kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Zeytin Dalı Harekatı'na tanıklık ettikleri için oyunu Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere selam gönderen futbolculara verdiğini belirten Deveci, birbirinden güzel fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik etti.

Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:42 Adıyaman ukranya'da donarak ölen türk vatandaşı, adıyaman'da toprağa verildi - Haber
14:41 Bitlis'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri sergi açıp, konser verdi - Haber
14:41 Aydın'da 92 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
14:37 Ceren'in 10 yıl eğitim gördüğü balerin kursunun yetkilisi: "Bale öğretmeni olmak istiyordu, hayali... - Haber
14:35 Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, gümüş madalya beratı - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
11:39 Evden gelen kokular, bedeni çürümek üzere olan komşularının hayatını kurtardı - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
7.12.2019 14:49:57