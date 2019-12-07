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"Yörük Ana"nın tercihi, "Millilerden asker selamı" oldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere kurban kesen "Yörük Ana" olarak bilinen Döndü Deveci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

07.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:11
'ın Hassa ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere kurban kesen "Yörük Ana" olarak bilinen Döndü Deveci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerince çekilen kareleri inceleyen 66 yaşındaki Deveci, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Deveci, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası" ve kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Zeytin Dalı Harekatı'na tanıklık ettikleri için oyunu Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere selam gönderen futbolculara verdiğini belirten Deveci, birbirinden güzel fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik etti.

Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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