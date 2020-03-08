Yörük kadınların Davraz'da kızak keyfi
Kendilerine "şalvarlı kızak timi" adı veren 15 Yörük kadın, Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde kızak keyfi yaşadı.
08.03.2020 11:04
Kendilerine "şalvarlı kızak timi" adı veren 15 Yörük kadın, Isparta 'daki Davraz Kayak Merkezi'nde kızak keyfi yaşadı.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde komşu olan 15 kadın, kış aylarında düzenledikleri çeşitli etkinliklerle keyifli dakikalar geçiriyor.
Neredeyse deniz seviyesindeki evlerinden 2 bin metre yükseklikteki Davraz Kayak Merkezi'ne kiraladıkları minibüsle gelen kadınlar, hem eğlendi hem de neşeleriyle eğlendirdi.
Yan yana dizilerek "Haydi şalvarlı kızak timi. Kaymaya başlıyoruz." diyerek birlikte kızak kayan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kadınların kızakla yaşadığı keyifli anlar, tatilcilerin de ilgisini çekti.
Kadınlar, ufak kazalar geçirseler de aynı heyecanla kızak kaymaya devam etti.
"Stres atmaya geldik"
Kadınlardan 36 yaşındaki Emine Yiğit, kış aylarında yaylalara çıkınca kar görebildiklerini söyledi.
Arkadaşlarıyla bir araya gelerek kızak keyfi yaptıklarını aktaran Yiğit, "Servis tutup Davraz'a geldik. Deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekliğe çıkmak bizi mutlu etti. Stres atmaya geldik. Yaylada kar görüyoruz ancak orada böyle kayak yapacak alan yok." dedi.
Ev hanımı Nuriye Karatepe ise kızak kaymanın keyif verici olduğunu dile getirdi.
Eşlerinin çalıştığı için gelemediğini anlatan Karatepe, "Eşlerimiz çalışıyor biz geziyoruz. Yazın otellerde, seralarda çalışıp ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz, kışın ise stres atmak için bu tür etkinliklerle eğleniyoruz. Çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla güzel bir gün geçirdik." diye konuştu.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde komşu olan 15 kadın, kış aylarında düzenledikleri çeşitli etkinliklerle keyifli dakikalar geçiriyor.
Neredeyse deniz seviyesindeki evlerinden 2 bin metre yükseklikteki Davraz Kayak Merkezi'ne kiraladıkları minibüsle gelen kadınlar, hem eğlendi hem de neşeleriyle eğlendirdi.
Yan yana dizilerek "Haydi şalvarlı kızak timi. Kaymaya başlıyoruz." diyerek birlikte kızak kayan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kadınların kızakla yaşadığı keyifli anlar, tatilcilerin de ilgisini çekti.
Kadınlar, ufak kazalar geçirseler de aynı heyecanla kızak kaymaya devam etti.
"Stres atmaya geldik"
Kadınlardan 36 yaşındaki Emine Yiğit, kış aylarında yaylalara çıkınca kar görebildiklerini söyledi.
Arkadaşlarıyla bir araya gelerek kızak keyfi yaptıklarını aktaran Yiğit, "Servis tutup Davraz'a geldik. Deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekliğe çıkmak bizi mutlu etti. Stres atmaya geldik. Yaylada kar görüyoruz ancak orada böyle kayak yapacak alan yok." dedi.
Ev hanımı Nuriye Karatepe ise kızak kaymanın keyif verici olduğunu dile getirdi.
Eşlerinin çalıştığı için gelemediğini anlatan Karatepe, "Eşlerimiz çalışıyor biz geziyoruz. Yazın otellerde, seralarda çalışıp ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz, kışın ise stres atmak için bu tür etkinliklerle eğleniyoruz. Çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla güzel bir gün geçirdik." diye konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yörük kadınların Davraz'da kızak keyfi
Etiketler : Davraz kayak merkezi, Isparta, Güncel
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