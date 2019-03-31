Yörük Kıyafetiyle Oy Kullandılar

AYDIN'ın İncirliova
ilçesinde, İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu, yörük kıyafeti giyip, boyunlarında yörük poşusu bağlı 4 dernek üyesiyle oy kullanmaya geldi. Aydın
'da 2 bin 750 sandıkta 820 bin 708 seçmen oy kullanmak için sabah erken saatlerden itibaren sandık başına gitti. Nazmi Topçuoğlu İlkokulu'na yörük kıyafetleri ile gelen İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu ile dernek üyesi 4 kişi, boyunlarına taktıkları yörük poşusuyla ilgi odağı oldu. Amaçlarının yörüklerin var olduğunu göstermek olduğuna vurgu yapan Dernek Başkanı Hulusi Genişoğlu, "Tüm siyasi partilere yerel seçimlerde başarı dileriz. Biz kültürümüzü temsil etmek için yola çıkmış olan yörükleriz. Oy kullanmaya da sembolik kıyafetlerle geldik. Bunu hem daha fazla dikkat çekmek hem de oy kullanma vesilesiyle İncirliova'da, Aydın'da ve Türkiye
'de yörük derneklerinin var olduğunu göstermek için yaptık" dedi.
- Aydın
İncirliova, Aydın, Güncel
Kaynak: DHA