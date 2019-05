Yörük kültürü için tek başına yollarda

Kaynak: İHA

Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır, 26 Mayıs'ta Kaş'tan başladığı 187 kilometrelik tek kişilik farkındalık yürüyüşünün 4. gününde Kemer 'e ulaştı. Kayır, Kemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı ve Kemer Yörük Türkmen Beyi Durmuş Can tarafından Yörük çadırında kendisi için verilen iftar yemeğine katıldı."Yürüyen Türkler Yörükler " ve "Sorunlar yürüdükçe çözülür" sloganlarıyla Kaş- Antalya arasındaki 187 kilometrelik mesafeyi 5 etapta yürüyerek, belirlediği 5 aynı konuda farkındalık sağlamayı amaçlayan Hüseyin Kayır, Kaş- Demre arasında "Sevgi", Demre- Finike arasında "Hoşgörü", Finike- Kumluca arasında "Saygı" etaplarından sonra "Emek" ismini verdiği 4. etabın sonunda Kemer'e vardı. Saat 19.00 sıralarında Kemer Cumhuriyet Meydanı 'na ulaşan Hüseyin Kayır'ı burada Kemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı Turhan Arslan ve Kemer Yörük Türkmen Beyi Durmuş Can karşıladı. Karşılamada Hüseyin Kayır'ı yolculuğunun başından beri yalnız bırakmayan Kumluca Yörük Derneği Başkanı Nurcihan Uğurel, Antalya Yörük Türmen Gençliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Köroğlu da hazır bulundu. Karşılamanın ardından Kemer'in simgelerinden biri haline gelen Kemer Koyu'ndaki Folklorik Yörük Parkı'na yürüyerek giden Hüseyin Kayır ve destek veren Yörük-Türkmen dernek yöneticileri, iftar yemeğinde Kemer Yörük Beyi Durmuş Can'ın konuğu oldu.Hüseyin Kayır, "Yörük kültürümüzün ve gelenek göreneklerimizin içerisindeki bozulan değerlerimizin, bozulan damak tadımızın, bozulan beşeri ve toplumsal ilişkilerimizde farkındalık sağlamak için 5 günlük 5 etap şeklinde yürüyüş başlattık. Demre, Finike, Kumluca etaplarından sonra bugün Kemer etabına ulaştık. Çok güzel bir karşılama oldu. Kemer Yörük Beyimiz Durmuş Can ile Kemer Yörük Derneği Başkanımız, Kumluca Dernek Başkanımız, Antalya Yörük Türkmen Gençliği Başkanlarımız bize eşlik ettiler. Parkurumuzun başından beri bizi yalnız bırakmadılar. Onlar zaten kültürümüzü yaşatmak için mücadele veriyorlar" dedi."Bu turizm anlayışıyla kültürümüz yozlaşıyor""Emek" ismini verdiği 53 kilometrelik Kumluca-Kemer etabını Yörüklere, çiftçi ve çobanlara ithaf ettiğini belirten Kayır, "Kemer etabımızı doğayı, hayvanları seven, aynı zamanda bu toplumun omurgası her zaman üreten çiftçi ve çobanlarımız için 'Emek' etabı adını koyduk. Çünkü biraz emekli bir etap olacaktı en uzun parkurumuzdan bir tanesiydi. Onunla ilişkilendirdik ve Türkiyemizi her koşulda her şartta ve her konuda destekleyen yörüklerimize, çobanlarımıza ve çiftçilerimize ithafen bu yürüyüşümüzü, bu parkurumuzu tamamladık. Kemer-Antalya arasındaki son etapta da tüm şehit ve gazilerimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün adına 'Ataları Anma' yürüyüşümüzü yapacağız" diye konuştu.Bölgede artan turizm faaliyetlerinin bugünkü anlayışla kültürel yozlaşmaya yol açtığını söyleyen Kayır, "Bölgemizdeki artan turizm anlayışıyla kültürümüzün yozlaştığının farkına vardık. Halbuki yurt dışından gelen turistlerimize yabancı ziyaretçilerimiz aslında dünyanın çeşitli yerlerinde servis edilen aynı hizmeti değil. Türkiye'deki Türklere özgü olan kısmı arıyorlar. Bizi tanımaya gelen insanlara biz Türkçe değil Avrupa tarzında biz olmayan hizmetleri vermeye çalışıyoruz ve bunu modernlik adı altında vermeye çalışıyoruz" dedi.Yürüyüşte unutulmaz anlarİHA muhabirinin yürüyüş sırasında karşılaştığı önemli anıları sorduğu Kayır, Finike etabında Anadolu Lisesi öğrencilerinin kendisini karşılamasını, bir devlet memurunun amirinin uyarısına rağmen kendisini pencereden dışarıya bakarak saatlerce beklemesini örnek göstererek, "Birilerinin sizin yolunuzu gözlüyor olması, birilerinin kültürüne sahip çıkıyor olması, kültürüne sahip çıkanlara sahip çıkıyor olması beni çok gururlandırdı. Ömrüm boyunca unutmayacağım şeyler bunlar. Yolda defalarca bize destek olanlar, destek nidaları atanlar, bunların hepsinin ayrı yerleri var kalbimde" diye konuştu.Kemer Yörük Türkmen Beyi Durmuş Can ise, Türklerin atalarının Orta Asya 'dan Anadolu'ya yürüyerek geldiğini hatırlatarak, "Hüseyin kardeşim de atalarım nasıl yürüdüyse Orta Asya'dan Anadolu'ya giriş yaptıysa Mayıs ayının sıcağında Kaş'tan çıkıp yürüyerek Antalya'ya gideceğim dedi. Zaten bizim Yörük ismi de yürüyen Türk anlamına gelir. O yüzden ben kendisini kutluyorum. Bu sıcakta Kaş'tan kalkıp, Demre, Finike, Kumluca bugünde biz kendisini Kemer'de karşıladık" dedi.Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Başkanı Aykut Ege de, Kayır'ın yörükler olarak kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Yörük kültürünü, Yörük dostluğunun, sevecenliğini Antalya'ya, tüm dünyaya duyurulması adına çok özel bir yola çıktı. Biz de başkanı bugün Kemer'de karşıladık. İnşallah yarın da Antalya'da karşılıyor olacağız" dedi. - ANTALYA Antalya