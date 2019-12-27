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Yörük Sempozyumu değerlendirildi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Sempozyumu'nu değerlendirmek üzere Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu'yla bir araya geldi.

27.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:07 Yörük Sempozyumu değerlendirildi
Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Sempozyumu'nu değerlendirmek üzere Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu'yla bir araya geldi.

Uysal'ın makamında gerçekleşen buluşmada 6-9 Aralık tarihlerinde yapılan sempozyum tüm detaylarıyla değerlendirildi. Başkan Uysal, sempozyumun ilk yılında aralarında Akdeniz, Dokuz Eylül, Ege üniversitelerinin de bulunduğu Türkiye'nin 11 üniversitesinden bilim adamlarını konuşmacı olarak ağırladığını söyledi. Ayrıca Tataristan Bilimler Akademisi, Macar Bilimler Akademisi, Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi, Özbekistan Bilimler Akademisi'nden akademisyenlerin de sempozyumda yer aldığını belirten Uysal, Türkiye'nin 7 üniversitesinde bulunan Yörük Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin (YÖRKAM) müdürlerinin katıldığı bir oturumun da düzenlendiğine dikkat çekti. Başkan Uysal, bu çerçevede, Muratpaşa Belediyesi ve YÖRKAM'ın son derece başarılı bir sempozyuma imza attığını dile getirdi.

Doç. Dr. Uslu ise, sunumlarda ve gerçekleşen tartışmalarda Yörük kültürünün tüm unsurlarıyla ele alındığı belirterek, Uysal'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti. - ANTALYA

Muratpaşa, Akdeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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