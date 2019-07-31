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Yörük Türkmen Derneği'nden Başkan Sever'e ziyaret

Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hafize Erdoğan ve beraberindeki heyet, Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever'i makamında ziyarette bulundu.

31.07.2019 12:11 Yörük Türkmen Derneği'nden Başkan Sever'e ziyaret
Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hafize Erdoğan ve beraberindeki heyet, Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever'i makamında ziyarette bulundu.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti. Ziyaret sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Sever, "Eskişehir Anadolu Bacıları Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hafize Erdoğan, Başkan Yardımcısı Hediye Erdoğan ve Dernek Sekreteri Ayşe Aykut hanım efendi bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Kendilerine bu nazik davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

İsmet SEVER, Söğüt, Yaşam

Kaynak: İHA

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