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Yörük Türkmen tek çatı altında

22-24 Kasım tarihleri arasında 1. İstanbul Yörük Türkmen İstişare Toplantısı Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği'nin ev sahipliğinde Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Toplantı Salonu'nda yapıldı.

26.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:03Yörük Türkmen tek çatı altında

Türkiye'nin dört bir yanından Yörük Türkmen dernek, federasyon ve konfederasyon başkan ve yöneticileri katıldı.Irak Türklerini 1. Yörük Türkmen İstişare Toplantısı'nda19 yıldır Antalya'da faaliyet gösteren Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği temsil etti.

Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi, 1453 Panorama Tarih Müzesi, Türk Dünyası Kültür Mahallesi'ndeki Türk evlerini ve çadırları, Türk Ocakları İstanbul Şubesi, II. Abdülhamid Han Türbesi,Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya ziyaret edildi.

Yörük Türkmen davasının ilkleri, hedefleri, birlik ve beraberliğin önemini , istişare ve söyleşilerin yapıldığı toplantıda , Antalya Yörükler Derneği ve Teke Yörük Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdullah Duman'nın divan başkanlığında gerçekleşti.

Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği Onursal Başkanı Yusuf Ezel; "Çıktıkları yolun bir gönül birlikteliği yolu olacağını ve herkesi kucakladıklarını" söyledi.


İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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