Yörük ve Azerbaycan Derneklerinden Vali Deniz'e Ziyaret

Kaynak: İHA

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Yörük Türkmen Derneği ile Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği başkan ve yöneticilerini ağırladı.Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu ve yönetimi Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Başkan Arif Kurtoğlu, kendilerini kabulü nedeniyle Vali Deniz'e teşekkür ederek yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Kurtoğlu, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Vali Ahmet Deniz de ziyaretleri nedeniyle Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu ve yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Taşdemir ve Yönetimi de Vali Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Yalçın Taşdemir, kendilerini kabulü nedeniyle Vali Deniz'e teşekkür ederek yönetim kurulu üyelerini tanıttı ve çalışmaları hakkında bilgi aktardı. Vali Deniz de ziyaretleri nedeniyle Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Taşdemir'e teşekkür ederek hemşehri derneklerinin Manisa'nın kültür mozaiğine katkı sağladıklarını dile getirdi. - MANİSA