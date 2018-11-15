Yörük Yaşamı Sergisinde 50 Yıllık Fotoğraflar Nostalji Yaşattı

15 Kasım 2018 Perşembe 14:17



15 Kasım 2018 Perşembe 14:17

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'taki Özel Yörük Müzesi'nde 'Orta Toroslar'da Yörükler' adlı fotoğraf sergisi ve söyleşi etkinliği düzenledi. Dr. Attila Erden'in 1970 yılından itibaren çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi davetlilere nostalji yaşattı. Sergi 2 ay açık kalacak.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat Evrenseki'de hizmete açtığı Yörük Müzesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından Yörük Müzesi'nde "Orta Toroslar'da Yörükler" isimli fotoğraf sergisi açıldı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü'nden emekli Dr. Attila Erden'in yıllardır Yörüklerin göçleri sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi yoğun ilgi gördü. 2 ay boyunca ziyaret edilebilecek serginin açılışına, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Evrim çok sayıda davetli katıldı.Nostalji olduAntalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Evrim sergiyi keyifle gezdiğini belirterek, "Çocukluğumuz yaylalarda geçti. Ben de çocukluğuma döndüm. Buradaki fotoğraflardaki birçok eşyanın bizzat kullandığımı da hatırlıyorum. Büyük bir nostalji oldu bizler için. Attila Erden hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.Çok beğendimManavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit de Yörük Müzesi'ni çok beğendiğini belirterek, "Yörük geleneği Türk geleneği ile tamamen örtüşüyor. Göçebe bir toplumuz daha sonra yerleşik hayata geçmişiz. Göçebe hayatı sürdüren insanlar hala var. ve yükseklerde yaşamanın keyfini yaşıyorlar" diye konuştu.50 yıllık fotoğraflarDr. Attila Erden de sergide 1970 yılından itibaren çektiği fotoğrafların yer aldığını belirterek, "Madra Dağı'nda,1970 yılında, dağlarda beraber kaldığımız ve o günkü yaşamı anlatan 90 yaşındaki Çanakkale gazilerinin dokümanları var. Yakın bir zamanda bunları kitap haline getirmeyi planlıyorum. Bir de yıllar boyu bu topluluğun somut olmayan kültürel mirasına ilişkin araştırmalar yaptım. Yörüklerden çok şey öğrendim. Türk kültürünün ana unsurunu oluşturan bu insanlarla ilgili üzülerek söylüyorum yeterince araştırma yapmamışız. Sadece dış görünüşlerine bakarak bunlar Yörük'tür bunlar değil diyerek işi geçiştirme yoluna gitmişiz" dedi. - ANTALYA