Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yörükler Mahallesi Düğün Salonunda çalışmalar başladı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Yörükler Mahallesi Düğün Salonunda çalışmalar başladı.

06.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:56
Yörükler Mahallesi Düğün Salonunda çalışmalar başladı

Samsun 'un 19 Mayıs ilçesinde Yörükler Mahallesi Düğün Salonunda çalışmalar başladı.


Korona virüsüne (Kovid-19) karşı mücadeleyi aralıksız sürdüren 19 Mayıs Belediyesi, söz verdiği projeleri de hızla hayata geçirmeye çalışıyor. 2019 seçimlerinin ardından Dereköy Mahallesi Kır Düğün Salonunu tamamlayıp faaliyete geçiren 19 Mayıs Belediyesi, bir diğer projesi olan Yörükler Mahallesi Düğün Salonu çalışmalarına da başladı. 800 m2 kapalı alan üzerinde bulunan mekanda çalışmalara başlayan ekipler, tavan kaplama ve aydınlatma işlemlerini tamamladı. Dekorasyon ve mefruşat çalışmalarının ardından 2 ay içinde çalışmaları tamamlayıp faaliyete geçirmek istedikleri düğün salonu modern görünümüyle örnek bir mekan olacak.


Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Dünyayı etkisi altına alan kovid-19 virüsü için 26 Şubat'tan itibaren ilçemizde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarımızı sıklaştırırken, söz verdiğimiz projelerimizi de tek tek hayata geçiriyoruz. Dereköy Kır Düğün Salonumuzu tamamladık, Yörükler Mahallesi Düğün Salonumuzun da çalışmalarına başladık ve iki ay içerisinde tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. İnşallah korona virüs tedbirlerinden kurtulduğumuz andan itibaren bu salonlarda mutlu günlerde halkımızın mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yörükler mahallesi, 19 Mayıs, Samsun, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yörükler Mahallesi Düğün Salonunda çalışmalar başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi Haberler
86 yaşında koronayı yendi, beyin kanaması geçirdi
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı Haberler
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, tren vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, tren vagonlarını hastaneye çevirdi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Haberler
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu Haberler
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis ’Dur’ dedi Haberler
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis "Dur" dedi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Haberler
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:17: Koronavirüs, askıda ekmeklerin sayısını artırdı - Haber 14:17: Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi - Haber 14:17: Yedi başak Ramazan çalışmalarını erkene aldı - Haber 14:16: Tatvan'da sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı - Haber 14:16: DHA YURT BÜLTENİ-11 - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 12:51: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi - Haber 12:40: Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler