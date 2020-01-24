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Yörüklerden Başkan Atabay'a ziyaret

Didim Yörükler Kültür Dayanışma ve Yaşatma Derneği'nde göreve seçilen Sinan Çetin başkanlığındaki yeni yönetim, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

24.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:13Yörüklerden Başkan Atabay'a ziyaret
Kültür Dayanışma ve Yaşatma Derneği'nde göreve seçilen Sinan Çetin başkanlığındaki yeni yönetim, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

Didim Yörükler Kültür Dayanışma ve Yaşatma Derneği'nde göreve yeni seçilen Dernek Başkanı Sinan Çetin ve yönetimi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında dernek yönetimi ve Başkanı Sinan Çetin, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a adının yazılı olduğu yağlık hediye etti. Başkan Atabay, Yörüklere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Dernek Başkanı Sinan Çetin, "Başkanımızla fikir alışverişinde bulunduk. Başkanımızı, 1 Mart 2020 günü Didim Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda düzenlenecek olan Yörük Günü şölenine davet ettik. Yapmış olduğumuz etkinliklerde bizlere her zaman destek olan Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Sinan Çetin, Yörükler, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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