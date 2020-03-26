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Yörüklerin göç hikayesi "Turna Misali" filminin çekimleri başladı

Anadolu'nun bin yıllık konargöçer yaşam tarzını, gelişen teknolojiye rağmen gelenek ve göreneklerinden vazgeçmeyerek sürdüren Sarıkeçili Yörüklerinin hayatı, çekimlerine başlanan "Turna Misali" filmiyle sinemaseverlerle buluşacak.

26.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:51
Anadolu'nun bin yıllık konargöçer yaşam tarzını, gelişen teknolojiye rağmen gelenek ve göreneklerinden vazgeçmeyerek sürdüren Sarıkeçili Yörüklerinin hayatı, çekimlerine başlanan "Turna Misali" filmiyle sinemaseverlerle buluşacak.
Filmin dış çekimleri, Mersin'in Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde, iç çekimleri ise Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinden izler taşıyan Tisan Koyu "Antik Kilikya Afrodisiası" yakınlarındaki ormanlık alana kurulan kıl çadırda yapılıyor.
Sarıkeçili Yörüklerinin de rol aldığı çekimlerde, başrol oyuncuları Sennur Nogaylar "Gülsüm", Necmettin Çobanoğlu "Cemal", Zeynep Elçin "Rukiye" ve Timur Ölkebaş "Mustafa" karakterini canlandırıyor.
İffet Eren Danışman Boz ve Eyüp Boz tarafından senaryolaştırılan filmde, Sarıkeçili Yörüklerinin kıl çadırlardaki günlük yaşantılarının yanı sıra Yörüklerin tek geçim kaynağı keçileriyle nasıl zaman geçirdikleri, göç sırasında yaşadıkları sıkıntı ve zorluklar, aile bağları ve iki engelli gencin aşkı anlatılıyor.
"Filmin çok gerçekçi olacağını düşünüyorum"
Turna Misali filminin yönetmen ve senaristlerinden İffet Eren Danışman Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye Kültür ve Turizm Bakanlığının da destek verdiğini söyledi.
Bölgedeki çekimlerin sürdüğünü, keçi sürüsüyle olan sahnelerde biraz zorlandıklarını anlatan Boz, "Senaryoyu daha önce Eyüp Boz'un çekmiş olduğu belgeselden yola çıkarak yazmıştık. Daha önce de 4-5 yıl buraya gelip gittik. Filmin çok gerçekçi olacağını düşünüyorum. Bakalım seyirci karar verecek." dedi.
Oyunculardan Timur Ölkebaş da projeyi kendisine sunulduğunda hiç düşünmeden kabul ettiğini kaydetti.
Ailesinin de hayvancılıkla uğraştığını anlatan Ölkebaş, doğal yaşamın içinde olan her projede yer almaktan çok büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Oyuncu Zeynep Elçin de doğa ile iç içe bir ortamda Sarıkeçili Yörükleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ve çekimlerin kıl çadırlarda yapılıyor olmasının kendileri için keyifli bir deneyim olduğunu anlattı.
"Cemal" karakterini canlandıracak olan Necmettin Çobanoğlu ise role hazırlanırken bir süre Yörüklerle vakit geçirdiklerini, onların yaşam tarzları hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi. Yörüklerin göç hikayesi ’Turna Misali’ filminin çekimleri başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Necmettin Çobanoğlu, Danışman, Güncel

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Yörüklerin göç hikayesi "Turna Misali" filminin çekimleri başladı

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