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İki genç kıza "you are beautiful" dedikleri iddia edilen şahıslara 2 yıl hapis cezası istendi

İstanbul'da, iki kadına "You are beautiful" dedikleri iddia edilen biri yabancı uyruklu 2 sanık hakkında cinsel taciz suçundan ikişer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

30.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:04

Türk bir cumhuriyet savcısının açtığı dava da benzer şekilde dikkat çekti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede, Ayşegül B. (23) ile Seher K'ye (20), 'deki bir AVM içindeki sinemaya girmek için asansör bekledikleri sırada Hüseyin K. ve Kenneth M. adlı kişilerin "You are beautiful" dedikleri ifade edildi. İddianamede, her iki sanığın cinsel taciz suçundan üçer aydan ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

"KAÇMASINLAR DİYE ASANSÖRE BİNDİK"

Seher K. ifadesinde, sanıkları tanımadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Arkadaşımla AVM'deki sinemaya gitmiştik. Asansör beklediğimiz sırada 2 erkek şahıs yanımıza geldi ve siyahi olan bizi kast ederek, 'You are beautiful' (güzelsin) gibisinden İngilizce laflar söyledi. Biz de şahıslara Türkçe bilip bilmediklerini sorduk. Diğer şahıs 'evet' dedi. Ben de 'arkadaşına söyle rahatsız oluyoruz' dedim. Bu defa şahıslar birbirlerine baktılar ve gülüşmeye başladılar. Ben de güvenliği çağıracağımı söyledim. Asansöre bindiler, aşağı ineceklerdi. Kaçmasınlar diye arkalarından asansöre bindik. Şahısların bize karşı fiziki müdahalesi olmadı. Bizi sözle taciz eden şahıslardan davacı ve şikayetçiyim."

"SADECE SELAM VERMEK İSTEDİK"

Üniversite öğrencisi olan Hüseyin K. ise olay günü arkadaşı Kenneth ile AVM'nin yemek katından asansörle aşağı inmek istediklerini belirterek, ifadesinde şunları kaydetti:

"İki kişinin asansör beklediğini gördük. 'Hi' diyerek sadece selam vermek istedik fakat bizi yanlış anladılar, kesinlikle sarkıntılık tarzında laf etmedik. Sadece selam vermek istedik. İtalya'ya da 6 ay kaldım ve İngilizcemi geliştirmek için İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Ben ve arkadaşımın kesinlikle şahıslara karşı art niyetimiz yoktu. Zaten orada da özür diledik. Atılı suçu kabul etmiyorum."

Nijerya uyruklu olan ve 3-4 yıl önce Türkiye vatandaşlığına geçen Kenneth M. de ifadesinde Türkiye'de İngilizce öğretmenliği yaptığını anlatarak, arkadaşıyla benzer beyanlarda bulundu.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

İki genç kıza

Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (2)
ADALET YOK: Yuh bea , bu kızlara yaranılmıyor yaa , adamlar size sadece çok güzel olmuşsunuz diyor , tşk edeceğinize hapse attırmak için bahane türetiyorsunuz , allah belanızı versin
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AZ OLMUŞ İDAM EDİLSİN: Senin karına kızına yolda 2 suriyeli zibidi çok güzel olmuşşun dese hoşuna gidecek heralde
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3. Sayfa

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