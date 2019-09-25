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Younes Belhanda, derbide maske ile oynayabilecek

Kasımpaşa maçında çenesinden sakatlanan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın Fenerbahçe derbisinde maske ile oynamasında bir sıkıntı olmayacağı ifade edildi.

25.09.2019 12:50Younes Belhanda, derbide maske ile oynayabilecek
Kasımpaşa maçında çenesinden sakatlanan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın Fenerbahçe derbisinde maske ile oynamasında bir sıkıntı olmayacağı ifade edildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde Galatasaray'da Kasımpaşa maçında çenesinden sakatlanan Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın durumu merak ediliyordu. Kulüp Doktoru Yener İnce, Belhanda'nın derbide maske ile oynamasında sakınca olmadığını ifade etti. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerle oynanacak olan derbi maçta maske ile sahada olabilecek.

Yener İnce, Radamel Falcao'nun da belirlenmiş bir program dahilinde salonda çalıştığını söyledi. İnce, Emre Akbaba ile ilgili olarak ise sürecin beklenenden iyiye gittiğini belirterek 1-2 ay içinde iyi noktalara geleceğini ifade etti. - İSTANBUL

Younes Belhanda, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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