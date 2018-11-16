16 Kasım 2018, 23:26
»»

Younes Belhanda, Fas-Kamerun Maçında Sakatlandı ve Oyuna Devam Edemedi

Younes Belhanda, Fas-Kamerun Maçında Sakatlandı ve Oyuna Devam Edemedi

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Fas-Kamerun maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncusu Younes Belhanda milli takımda sakatlandı. Fas'ın Kamerun ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Belhanda, karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlık geçirdi.

SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Belhanda oyuna devam edemedi ve yerini Boufal'e bıraktı. Sağ arka adalesinden sakatlanan Belhanda, sahayı sedyeyle terk etti. Faslı oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Galatasaray,Kamerun,Fas,Younes Belhanda
16 Kasım 2018 Cuma 23:26



YORUMLAR (6)
GÜZEL: FENERBAHÇELİ OYUNCULARI DARP ETMİŞ MAÇI SAAŞ ALANINA CEVİRMİŞTİ AH ALIRSAN BÖYLE OLUR
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
OHH: bacağı kopsa da gelemese daha güzel olurdu ama buna da razıyım
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
KARTAL: FAS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: bulmus belasini oh ne güzel
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
GFB72: İnşallah sahalara dönemez
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz