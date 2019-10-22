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Younes Belhanda, oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi!

Real Madrid maçındaki performansıyla taraftarın tepkisini çeken Younes Belhanda, oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara hem sözlü hem de el kol hareketiyle cevap verdi. Teknik heyet de Belhanda'yı ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi.

22.10.2019 23:39

Galatasaray-Real Madrid maçında Teknik Direktör Fatih Terim tarafından 66. dakikada oyundan alınan Younes Belhanda, kendisini ıslıklayan taraftarlara sözlü olarak ve el kol hareketleriyle cevap verdi. Belhanda'yı Ömer Bayram sakinleştirmeye çalıştı.

HASAN ŞAŞ, BELHANDA'YI YALNIZ BIRAKMADI

Oldukça üzgün olan Faslı futbolcu oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve teknik heyet, Belhanda'yı protesto eden taraftarlara tepki gösterdi. Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş da Younes Belhanda'nın peşinden soyunma odasına gitti.

İşte o tepki:

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
Younes Belhanda, oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi!

Younes Belhanda, Fatih Terim, Galatasaray, Real Madrid, Spor

YORUMLAR (5)
HAYIRLISI OLSUN:bu maçın tek sorumlusu fatih terimdir sırf eleştiri almamak için seri ve donk ile oyuna başlayıp feghouli ve ömer gibi sakat iki topçuyu alıyorsun adam açıklamalarında teslim olmuştu zaten. Belhanda çok iyi bir futbolcu kime kilit pas atsın bu maçta kimle paslaşsın emreyi 80 de alıyorsan babelin sahada yürümesine 90 dakika dayanabiliyorsan artık gitmelisin.
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HASAN:belhanda potansiyeli var ama karakteri yok oynamamıyorki nie savunuyosun onu tek bu maç değil hemen hemen her maç böle bu sezon iyi olduğu bir maç varmı ne konuşuyosun anlmadım
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KSK Lİ MESUT:Yiyin birbirinizi conconlar. Bu daha iyi günleriniz...
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BELHANDAAAA:Haginin yerini doldurdum
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GS:BU KADAR RUHSUZ SEVIYESIZ BIR 10 NUMARA OLABILIR MI YA SNEİJDER YEMIN EDIYORUM SUANDA BILE BUNDAN DAHA FAZLA ETKI YAPARDI .
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