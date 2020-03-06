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Younes Belhanda sözleşmesinin yenilenmesini istiyor

Galatasaray'da sezon sonu Younes Belhanda ile yolların ayrılması beklenirken Faslı oyuncunun menajeri William D'avila, sarı-kırmızılı yöneticilerden yeni sözleşme talep etti.

06.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:35

Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası şimşekleri üzerine çeken Younes Belhanda sürpriz bir hamle yaptı. yönetiminin yeni sezon öncesi mutlaka yolları ayırmayı planladığı Faslı futbolcunun menajeri William D'Avilla, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek 'yeni sözleşme' isteğini bildirdi.

EN AZ 3 YIL DAHA KALMAK İSTİYOR

2021'de sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın Türkiye'de çok mutlu olduğu ve en az 3 yıl daha kalmak istediği belirtiliyor. Ancak yönetim kesinlikle yıldız futbolcunun isteğine soğuk bakıyor. Sarı-kırmızılılar ise sezon sonunda 4-5 milyon euroluk bonservisle oyuncuyla yolları ayırmanın planları içerisinde bulunuyor.

İSTANBUL'DAN EV ALMAK İSTİYOR

Tüm bu yaşananların aksine, yönetim ve teknik heyet Belhanda'dan kurtulmanın planlarını yaparken Faslı oyuncu ise 'a demir atmaktan yana. Bir yıl daha sözleşmesi olan Belhanda devre arasında Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirdi. Yönetim kontrat uzatmama kararı alırken Belhanda ise İstanbul'dan ev satın almak ve tamamen yerleşmek için adımlar atıyor.

(Takvim)

Younes Belhanda sözleşmesinin yenilenmesini istiyor

Younes Belhanda, Galatasaray, İstanbul, Spor


HABER YORUMLARI (5)
İMPARATOR VS BELHANDA:virüs gibi bulaştı ruh hastaları sardı dört bi yanı
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BILHANDA:Tamam gidiyorum kizmaya gerek yok Habibi...ama Ben Cim Bom u cok seviyorun iiiinga Inga iii
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CECEN KHABİB:Ana bir dem ev almis Istanbul da vay anasina sayin seyirciler insallah kadikoyakis semtinden almistir is te mi yo ruz.yallah Hamad bu turkce anlamii ki yallah yallah Fis Fis
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FİRAT:Gitmelisin daha seni seviyorken. Selcuk Inan gibi olma cano hadi
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AHMET SUPHİ:Eger bu adam yeni sezona kadar gönderilmezse artik Galatasarayi izlemicem
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6.03.2020 20:35:23