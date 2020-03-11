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Youri Djorkaeff'in AJ Auxerre'ye Attığı Harika Gol

PSG forması giymiş efsanevi ortsahalarından biri olan Youri Djorkaeff, Fransız ekibin formasıyla harika bir gol atıyor. Fransız on numara Djorkaeff, AJ Auexerre'ye karşı oynanılan maçta harika voleyle topu ağlarla buluşturuyor.

11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
PSG forması giymiş efsanevi ortsahalarından biri olan Youri Djorkaeff, Fransız ekibin formasıyla harika bir gol atıyor. Fransız on numara Djorkaeff, AJ Auexerre'ye karşı oynanılan maçta harika voleyle topu ağlarla buluşturuyor. Youri Djorkaeff'in AJ Auxerre'ye Attığı Harika Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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