Youri Tielemans'ın AS Monaco Formasıyla En İyi Anları
Belçikalı orta saha Youri Tielemans'ın 2 sezon geçirdiği AS Monaco formasıyla toplamda 65 maça çıktı. Tielemans'ın Fransız ekibinin formasıyla geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için derledik.
31.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:33
Belçikalı orta saha Youri Tielemans'ın 2 sezon geçirdiği AS Monaco formasıyla toplamda 65 maça çıktı. Tielemans'ın Fransız ekibinin formasıyla geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Youri Tielemans, Spor