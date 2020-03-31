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Youri Tielemans'ın AS Monaco Formasıyla En İyi Anları

Belçikalı orta saha Youri Tielemans'ın 2 sezon geçirdiği AS Monaco formasıyla toplamda 65 maça çıktı. Tielemans'ın Fransız ekibinin formasıyla geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için derledik.

31.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:33
Belçikalı orta saha Youri Tielemans'ın 2 sezon geçirdiği AS Monaco formasıyla toplamda 65 maça çıktı. Tielemans'ın Fransız ekibinin formasıyla geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için derledik. Youri Tielemans’ın AS Monaco Formasıyla En İyi Anları

Kaynak: Dugout



Etiketler: Youri Tielemans, Spor
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