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Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti

Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçtiABD, (DHA) ? ABD'de bir video barındırma web sitesi olarak kurulan Youtube'a ilk video sitenin kurucularından Jawed Karim tarafından 23 Nisan 2005'te yüklenirken, Youtube'a ilk yüklenen videonun ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San...

24.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:43
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
ABD, (DHA) ? ABD'de bir video barındırma web sitesi olarak kurulan Youtube'a ilk video sitenin kurucularından Jawed Karim tarafından 23 Nisan 2005'te yüklenirken, Youtube'a ilk yüklenen videonun ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekildiği ortaya çıktı. Dünya basınında yoğun ilgi gören video paylaşım rekoru kırdı.
Youtube'un üç kurucusundan biri olan Bangladeş asıllı Jawed Karim siteye 'Hayvanat bahçesinde ben' başlıklı ilk Youtube videosunu 15 yıl önce 23 Nisan 2005 tarihinde yükledi. Youtube ilk yüklenen görüntünün ise ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekildiği ortaya çıktı. Sözkonusu videoda Karim bir fil kafesinin önünde duruyor. Videoda Karim, 'Bu fillerle ilgili en güzel şey gerçekten uzun gövdelere sahip olmaları ve bu bu harika' ifadelerini kullanıyor. Video yüklendiği günden bu yana yaklaşık 91 milyon görüntülenmeye ve 5 milyon 300 binin üzerinde yoruma sahip. Youtube’a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, 23 Nisan, Youtube, Güncel , Haber
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