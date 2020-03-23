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YouTube Avrupa'daki Yayın Kalitesini Düşürecek

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin eve kapanması sonucu dijital yayın yapan platformlara olan talep artmış oldu. Bu artışa karşılık YouTube'dan gelen açıklamalara göre artık YouTube da tıpkı Netflix gibi Avrupa ülkelerinde videoların yayın kalitesini düşürecek.

23.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:34
YouTube Avrupa'daki Yayın Kalitesini Düşürecek
Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin eve kapanması sonucu dijital yayın yapan platformlara olan talep artmış oldu. Bu artışa karşılık YouTube'dan gelen açıklamalara göre artık YouTube da tıpkı Netflix gibi Avrupa ülkelerinde videoların yayın kalitesini düşürecek.

YouTube, koronavirüs salgını sonrası internet sağlayıcılarının zorluk yaşaması nedeniyle platformda yer alan videoların görüntü kalitesini düşürerek veri akışını kısıtlayacak. Bununla birlikte YouTube, videolardaki bitrate, yani saniye başı işlenen veri miktarını da azaltacak. Sonuç olarak önümüzdeki ay ve belki de daha fazla bir süre için Avrupa'da yaşayan YouTube kullanıcıları, platform üzerinden video izlemek istediklerinde artık eskisi kadar net bir görüntüyle karşılaşamayacaklar.

YouTube video kalitesi neden düştü?

Milyonlarca kişinin aynı zamanda evde bir şeyler izlemeye çalıştığı düşünüldüğü zaman Netflix ve YouTube'un internetin yükünü azaltmak için veri akışını kısıtlamasını normal karşılamak gerekiyor. Bu nedenle salgın sonlanana kadar internet kullanıcılarının bu tarz ufak fedakarlıklar yapması gerekecek.

Koronavirüs salgını ile ilgili küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse Koronavirüs ailesine yeni dahil olan COVID-19, solunum ile ilgili hastalık yaşanmasına neden oluyor. İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan virüs, şimdiye kadar 244 bin insanın enfekte etti ve toplamda 10 bin kişinin ölümüne neden oldu.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Koronavirüs, Avrupa, Teknoloji

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