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YouTube Çözünürlüğü Düşürüyor! İşte Detaylar

Dünya genelinde milyonlarca kişiye hizmet veren YouTube, çözünürlüğü düşürme kararı aldığını duyurdu.

20.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:34
YouTube Çözünürlüğü Düşürüyor! İşte Detaylar
Dünya genelinde milyonlarca kişiye hizmet veren YouTube, çözünürlüğü düşürme kararı aldığını duyurdu.

YouTube, Netflix'in İzinden Gidiyor

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Şirketler evden çalışma sistemine geçiş yaptı. Okullar tatil edildi. Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları için çağrılar yapılmakta. Hal böyle olunca sunucularda büyük bir yoğunluk yaşanmaya başladı.

YouTube da artan trafik nedeniyle Avrupa 'da çözünürlüğü düşüreceğini açıkladı. YouTube'un Avrupa'da standart çözünürlüğe geçiş sağlayacağı duyuruldu. Çözünürlük değişikliğinin ardından yaşanan trafiğin düşmesi ön görülmekte.

Netflix de geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada ağ yükü üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için standart çözünürlük ile yayın yapacağını açıklamıştı.

Sizler YouTube'un Avrupa'da çözünürlüğü düşürecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Koronavirüs, Avrupa, Teknoloji

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