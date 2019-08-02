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YouTube'da HD video indirme dönemi başlıyor

DÜNYANIN önde gelen video platformlarından YouTube, Premium hesabı olan kullanıcıların yararlanabildiği video indirme özelliğinde önemli bir yenilik yaptı.

02.08.2019 13:52 YouTube'da HD video indirme dönemi başlıyor
DÜNYANIN önde gelen video platformlarından YouTube, Premium hesabı olan kullanıcıların yararlanabildiği video indirme özelliğinde önemli bir yenilik yaptı.
Videolarının en fazla 720p formatında indirilebildiği YouTube, çözünürlüğü 1080p'ye çıkardı. Kullanıcılar artık istedikleri videoları Full HD çözünürlüğünde cihazlarına indirebilecek.HD video indirme özelliği ilk olarak iPhone kullanıcılarına sunulacak. Sonrasında ise Android cihazlarda da 1080p desteği bulunacak.
YouTube Premium kullanıcıları video indirme özelliğinin yanı sıra video izlerken YouTube uygulamasından başka bir uygulamaya geçse bile arka planda ilgili video oynamaya devam ediyor. Aynı zamanda videoları reklamsız izleme olanağı da sağlayan YouTube Premium, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de kullanıcılara sunulmuştu.


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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