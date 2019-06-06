Youtube'dan ırkçılık ve ayrımcılığa teşvik eden videolara yasak

Youtube ırkçılık ve ayrımcılığa teşvik eden ve öven eden videoların paylaşımını yasaklayacağını açıkladı.

Youtube'un bu kararı, teknoloji şirketlerinin nefret söylemleri ve şiddet içeren videoların yasaklanması konusunda daha sıkı denetim istemeleri sonrasında geldi.

Youtube'dan yapılan açıklamada, firmanın nefret söylemlerine karşı kuralları olduğu belirtildi ve "Nefret söylemine karşı bugün bir adım daha atarak, ayrımcılık ve ırkçılığı aklamaya çalışan ve öven videoları da yasaklıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

- Abd