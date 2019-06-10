Youtube'dan, nefret videolarına yasaklama geldi

Kolay Pazarlama CEO'su İletişim Tasarımı Uzmanı Ömer Yoluk'un verdiği bilgiye göre, Youtube, ırkçılık ve ayrımcılığı teşvik eden veya yücelten videoları da yasakladı. Youtube tarafından daha önce de benzer içeriklerin reklam almasına getirilen kısıtlamayı hatırlatan Yoluk, soykırımı övmenin de gizlemenin de platformda yasaklandığını belirtti.

Holokost (Yahudi Soykırımı) gibi belgelenmiş şiddet olaylarının varlığını reddeden videolar da Youtube tarafından yasaklanacak.

Youtube; yaş, cinsiyet, ırk, kast, din, cinsel yönelim gibi niteliklere dayalı ayrımcılık, farklılık veya dışlamayı haklı çıkaran; bir kişinin veya grubun üstün olduğunu iddia eden videoları yasaklayarak nefret ve şiddete karşı olan politikasına bir adım daha ekledi.

Youtube'un son kararı, nefret ve şiddet yanlısı içerik paylaşan kişilerin yaptığı paylaşımları filtreleyen ve zorunlu düzenlemeler içeren bir dizi hamlenin devamı niteliğinde.

Kaynak: Bültenler