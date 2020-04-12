Youtube Dokunmatik Ekranlı Cihazlar için Kendini Geliştiriyor
Youtube, web sitesini dokunmatik ekranlarda daha iyi performans sergilemesi için güncelliyor. Geliştirilen güncellemeler ile Youtube internet sitesinin, özellikle tabletlerde çok daha iyi bir performans sergilemesinin amaçlandığı belirtiliyor.
12.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:53
İnternet Sitesinde Yer Alan Simgeler Artık Çok Daha Büyük Boyutlarda Gösteriliyor
Gelen güncellemelerden bir diğer ise izleme geçmişi eklentisiyle ilgili. Yeni güncelleme ile videoları yukarı-aşağı taşıma yolu ile sıralayabiliyorsunuz. Daha önceki sürümlerde yer alan bu özellik bir süreliğine kullanımdan kaldırılmıştı. Google tarafından yayınlanan yeni güncelleme ile bu özellik tekrar aktif hale geldi. Yeni güncelleme ile internet sitesinde bulunan simgelerin boyutları da değiştirildi. Daha büyük bir şekilde tasarlanan yeni simgelere, dokunmak çok daha rahat bir hâl aldı.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Koronavirüs, Youtube, Google, Teknoloji