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Youtube Shorts, TikTok'a Rakip Olacak

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan YouTube, TikTok benzeri bir uygulama ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

TikTok'a Yeni Rakip Geliyor

YouTube Shorts ile birlikte aynı TikTok'ta olduğu gibi eğlenceli videolar çekilebilecek.

02.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:50
Youtube Shorts, TikTok'a Rakip Olacak
Milyonlarca kullanıcıya sahip olan YouTube, TikTok benzeri bir uygulama ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

TikTok'a Yeni Rakip Geliyor

YouTube Shorts ile birlikte aynı TikTok'ta olduğu gibi eğlenceli videolar çekilebilecek. Gelen rapora göre, Shorts normal YouTube uygulamasında yer alacak ve kullanıcılar tarafından yayınlanan kısa videoların bir özet akışını içerecek.

Şirketin lisanslı müzik stoğu sayesinde, kullanıcılar videolarında hemen hemen tüm müzikleri kullanabilecek. YouTube Shorts'un ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmezliğini korumakta. 2018 yılında dünya çapında kullanıma sunulan TikTok'ta şu an milyonlarca kullanıcı bulunmakta.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayından Kasım ayına kadar, TikTok' ta aylık ortalama 33.5 milyar görüntülenme, 25 milyon yeni gönderi paylaşımı, 1.7 milyar beğeni ve 55.5 milyon paylaşım yapıldığı açıklanmıştı. Bakalım YouTube Shorts yayınlandığında ne kadar büyük bir başarıya imza atacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan TikTok'u cihazınıza indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Youtube Shorts, TikTok'a Rakip Olacak - Haberler

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