22.06.2019 03:07
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YouTube Yorumları Gizleme Özelliğini Android için Test Ediyor

YouTube Yorumları Gizleme Özelliğini Android için Test Ediyor

YouTube Android Uygulamasında Yorumları Gizlemeyi Test Ediyor YouTube Yorumları Gizleme Özelliğini Android için Test Ediyor.

YouTube Android Uygulamasında Yorumları Gizlemeyi Test Ediyor


YouTube Yorumları Gizleme Özelliğini Android için Test Ediyor.

Video Paylaşım sitesi YouTube özellikle yorum bölümünde yer alan bazı mesajlar ile ilgili olarak ciddi sorunlar yaşadı. İzleyicilerin yorumlar üzerinden sıkıntı verici – can sıkıcı durumlara maruz kalmasını önlemek için varsayılan olarak android uygulamasında yorumları gizleme özelliğini test ediyor.

XDA Developers haberine göre yeni özellik milyarlarca kullanıcı olan Hindistan 'da test edilmeye başlandı. Söz konusu değişikliği nasıl fark edeceğiz? Beğen ve Beğenme düğmelerinin yanında Yorumlar bölümüne erişmek için yeni bir düğme eklenmiş.

Söz konu özelliğin daha geniş kitlenin kullanımına sunup sunmayacağını henüz bilmiyoruz. Yine de görüntü kirliliğinden kurtulmak için bile güzel.

TNW
Kaynak: Teknotalk.com
Söz , Teknoloji

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