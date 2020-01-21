Haberler » Magazin » YouTuber Berkcan Güven'den ilginç iddia: Taksim Dayı'yla video çekmek isteyince yeğenleri 50 bin TL istedi - Magazin

YouTuber Berkcan Güven'den ilginç iddia: Taksim Dayı'yla video çekmek isteyince yeğenleri 50 bin TL istedi

YouTuber Berkcan Güven, 'Taksim Dayı' lakabıyla kısa sürede fenomen olan Muammer Topal'la video çekmek istediğini ancak Topal'ın yeğenlerinin kendisinden 40-50 bin TL para istediğini anlattı.

21.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:30

YouTube'da yayınladığı videolarla kısa sürede tanınan YouTuber Berkcan Güven, bir sokak röportajında verdiği cevaplarla bir anda fenomen haline gelen ve ' Dayı' olarak tanınan Muammer Topal hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

HAYATINDA İLK KEZ TAKSİM'E GİTTİ

30 yıldır İstanbul 'de yaşayan Muammer Topal'ın hayatında hiç Taksim'e gitmediği ortaya çıktı. Geçen günlerde bir TV kanalı, Muammer Topal'ı ilk kez Taksim'e götürdü ve ünlü gibi bir anda herkes etrafını sardı. Topal'ın Taksim'e gittiği anların videosu YouTube'da da trendlerde birinci sıraya yükseldi.

"VİDEO ÇEKMEK İÇİN 50 BİN TL İSTEDİLER"

YouTube'da yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Berkcan Güven, video çekmek için 'Taksim Dayı' olarak tanınan kişinin yeğenleriyle görüştüğünü iddia etti. Güven'in iddiasına göre: yeğenleri video çekimi için bir fiyat teklifinde bulundular. Güven, ailenin kendisinden 40 bin TL ile 50 bin TL arasında para istediklerini söyledi.

İnternet fenomeni İnternet fenomeni 'Taksim dayı' hayatında ilk defa Taksim'e gitti! Herkesin ilgi odağı oldu

Berkcan Güven kimdir? Youtuber Berkcan Güven kimdir? BEGE kimdir?Berkcan Güven kimdir? Youtuber Berkcan Güven kimdir? BEGE kimdir?

YouTuber Berkcan Güven'den ilginç iddia: Taksim Dayı'yla video çekmek isteyince yeğenleri 50 bin TL istedi

Berkcan Güven, Ümraniye, Taksim, Magazin


HABER YORUMLARI (21)
UA:Neden istemesin adamlar sen onun üstünden para kazanacağını biliyor onlarda para kazanmanın derdinde neden istemesin :) Reklam yapsana benim bedavaya hadi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MERİÇ:İyi yapmışlar. Sen çekimi yapıp youtube ye koyup paranı kazanırken iyi. O zaman onarda senden para ister
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
FKORAN:Taksimin dayısı bile pahalı be.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ALİ HABER:kolay parayı buldular ya. hadiyin oradan yok para
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
YORUM:adamı rahat bırakın da
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
CODELOVER:eee isteyecek tabiki. sen youtube videosunu hatıra kalsın diye çekmiyosun heralde. para kazanacaksın ondan. bi nevi iş ortaklığı gibi düşün. o adamda kazanmak ister tabiki youtuber efendi. hep bana hep bana olmaz.
Yayından Kaldır
106 1
Cevap yaz
ADALETSİZADALET:Sen videosunu çekip para kazanırken sorun yok adamalar para isteyince mi sorun var ?
Yayından Kaldır
95 4
Cevap yaz
MERİÇ:yorumunu beğenmeyenler de kesin youtuber
Yayından Kaldır
0 0
CEMİL:Bunlar sülalecek ne yiyip ne içiyorlar ya anlamadım yeğenlerinin kafası daha güzelmiş.
Yayından Kaldır
7 47
Cevap yaz
EMRE:Bu piyasa böyle BERCAN efendi. Bu adamla bedava video çekip 40-50 BİN TL kazansaydın haber olacak mıydı acaba? Helal olsun, salak değillermiş.
Yayından Kaldır
33 2
Cevap yaz
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

16:57  Kedimi Gören Var mı? Sahne Beşiktaş'ta çocuklar için perde açıyor
16:53  "Babil dizisine soruşturma" iddiasına yapımcı firmadan yanıt geldi
15:48  Serdar Ortaç, tek celsede boşandığı Chloe Loughnan için şarkı yazdı
15:41  Çağatay Ulusoy asker oldu! İşte askerden ilk karesi
13:41  Ünlü basketbolcu baba oluyor!
21.01.2020 17:03:20