YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve sonrasında cesur pozlarından dolayı sık sık gündeme gelen YouTuber Duygu Özaslan, uzun bir süredir yaşadığı Maslak'tan Şişli 'ye taşındı. Özaslan'ın aylık kirası ise herkesi şaşırttı.

ÜNLÜ İSİMLERLE KOMŞU OLDU

HaberTürk'te yer alan habere göre, ünlü Youtuber'ın son adresi Şişli/Esentepe oldu. Özaslan bölgenin en dikkat çeken yapılarından birine taşındı. Özaslan, kiraların 15 bin TL'den başladığı rezidansta, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Lider Şahin gibi isimlere komşu oldu. 160 m2 büyüklüğünde 2+1 daireye taşınan Özaslan'ın dairesinde, 40 m2'lik teras da bulunuyor.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUNU PAYLAŞMIŞTI

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak Youtube'a yönelen ve çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan, dünyayı etkisi altına alan binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı tedbir almak için vaktini evde geçiriyor. Bu süreçte ev hallerini sık sık Instagram hesabından paylaşan Özaslan, geçtiğimiz gün cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek banyoda iç çamaşırlı bir pozunu paylaşmıştı.