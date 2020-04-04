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YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan Duygu Özaslan, Şişli'deki lüks bir rezidansa taşındı. Fenomenin evinin aylık kirası ise 15 bin TL.

04.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:31

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve sonrasında cesur pozlarından dolayı sık sık gündeme gelen YouTuber Duygu Özaslan, uzun bir süredir yaşadığı Maslak'tan Şişli 'ye taşındı. Özaslan'ın aylık kirası ise herkesi şaşırttı.

ÜNLÜ İSİMLERLE KOMŞU OLDU

HaberTürk'te yer alan habere göre, ünlü Youtuber'ın son adresi Şişli/Esentepe oldu. Özaslan bölgenin en dikkat çeken yapılarından birine taşındı. Özaslan, kiraların 15 bin TL'den başladığı rezidansta, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Lider Şahin gibi isimlere komşu oldu. 160 m2 büyüklüğünde 2+1 daireye taşınan Özaslan'ın dairesinde, 40 m2'lik teras da bulunuyor.

YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUNU PAYLAŞMIŞTI

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak Youtube'a yönelen ve çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan, dünyayı etkisi altına alan binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı tedbir almak için vaktini evde geçiriyor. Bu süreçte ev hallerini sık sık Instagram hesabından paylaşan Özaslan, geçtiğimiz gün cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek banyoda iç çamaşırlı bir pozunu paylaşmıştı.

YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
Etiketler: Makyaj, Şişli, Magazin

Haberin Videosu :

Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı

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Haberler ›› Magazin ››YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı - Magazin
Yorumlar (7)
KORONA:5 sene sonra seni tarih edeler kimse hatırlarmaz
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ROKKO:Haydan gelen para huya gider
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GURBETCİ:Parasi varki tasiniyor. Kime ne?
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BİRİ ANLATSA İYİ OLACAK:Virüsün girmeyeceği yer yoktur.
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UCUBE:Parayı nereye harcayacaklarını bilemiyorlar. . . Çok para her zaman şımartır ve savurur kendini daha sonra da iflas bayrağını borçlarla birlikte döndürür insana.
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X:para var huzur var
1 3
KRAL:Millet bedesten para kazanmayı bulmuş bizde anca uğrasak
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