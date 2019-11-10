Youtuber Enes Batur, Murat Boz'un Wifi adını deşifre etti

Youtube'da yaptığı paylaşımlarla milyonlarca takipçi sayısına ulaşan Enes Batur, Murat Boz ve Aslı Enver'le ilgili şaşırtan bilgiyi takipçileriyle paylaştı.

SÜRPRİZ AYRILIK HAYRANLARINI ÜZDÜ

2017 yılında film setinde başlayan aşklarına sessiz sakin devam eden ancak geçtiğimiz yıl Nisan ayında ayrılan Aslı Enver ve Murat Boz, birbirlerine ikinci şansı vermiş, hayranları bu haberden sonra ünlü çiftin evleneceklerine kesin gözüyle bakıyordu. Ancak ünlü çift ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitirme kararı aldı.

WİFİ İSMİ MURAT-ASLI

Youtuber Enes Batur, Murat Boz'un kapı komşusu olan DJ Doğuş Çabakçor ile çekim yaptı. O sırada internete bağlanmaya çalışan Batur, Wifi listesinde Murat Boz'un kullanıcı ismini gördü. BaturMurat Boz'un Wifi adının "Aslı-Murat" olduğunu deşifre etti. Ünlü isim "Ben Murat Boz'un tarafındayım. O hanımcı" demesi ise görüntülerin ayrılık öncesi çekilmiş olduğu ihtimalini akıllara getirdi.

EVLİLİĞE SICAK BAKMAMASI İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Ayrılık haberleriyle hayranlarını bir kez daha üzen Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un ilişkilerinin bitme nedeni, Boz'un evliliğe sıcak bakmaması. Ayrıca Boz'un yakın çevresine "Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk" dediği de iddialar arasında.