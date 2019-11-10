Haberler » Magazin » Youtuber Enes Batur, Murat Boz'un Wifi adını deşifre etti - Magazin

Youtuber Enes Batur, Murat Boz'un Wifi adını deşifre etti

Ünlü Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz günlerde aşklarına son noktayı koyan Aslı Enver Murat Boz çiftinin internetlerinin kullanıcı adını ifşa etti. Batur, Boz'un komşusu Doğuş Çabakçor ile yaptiği çekimde Murat Boz'un Wifi adının "Aslı-Murat" olduğunu deşifre etti.

10.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:41

Youtube'da yaptığı paylaşımlarla milyonlarca takipçi sayısına ulaşan Enes Batur, Murat Boz ve Aslı Enver'le ilgili şaşırtan bilgiyi takipçileriyle paylaştı.

SÜRPRİZ AYRILIK HAYRANLARINI ÜZDÜ

2017 yılında film setinde başlayan aşklarına sessiz sakin devam eden ancak geçtiğimiz yıl Nisan ayında ayrılan Aslı Enver ve Murat Boz, birbirlerine ikinci şansı vermiş, hayranları bu haberden sonra ünlü çiftin evleneceklerine kesin gözüyle bakıyordu. Ancak ünlü çift ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitirme kararı aldı.

WİFİ İSMİ MURAT-ASLI

Youtuber Enes Batur, Murat Boz'un kapı komşusu olan DJ Doğuş Çabakçor ile çekim yaptı. O sırada internete bağlanmaya çalışan Batur, listesinde Murat Boz'un kullanıcı ismini gördü. BaturMurat Boz'un Wifi adının "Aslı-Murat" olduğunu deşifre etti. Ünlü isim "Ben Murat Boz'un tarafındayım. O hanımcı" demesi ise görüntülerin ayrılık öncesi çekilmiş olduğu ihtimalini akıllara getirdi.

EVLİLİĞE SICAK BAKMAMASI İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Ayrılık haberleriyle hayranlarını bir kez daha üzen Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un ilişkilerinin bitme nedeni, Boz'un evliliğe sıcak bakmaması. Ayrıca Boz'un yakın çevresine "Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk" dediği de iddialar arasında.

Youtuber Enes Batur, Murat Boz'un Wifi adını deşifre etti

Enes Batur, Murat Boz, Wifi, Magazin


HABER YORUMLARI
Son Dakika Magazin Haberleri
10:41 Youtuber Enes Batur, Murat Boz'un Wifi adını deşifre etti
09:57 Sanatçı Ebru Yaşar kayınbiraderinin düğününde halay çekti
08:47 50 bin liralık grip
08:47 Açık hava çarpıntı yaptı sinemaya kaçtım
08:47 Çağatay Ulusoy'un gözü tiyatroda
07:58 Oyuncu Nejat İşler, sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi
00:16 Sıla'nın sevgilisi ünlü şef Hazer Amani'ye MasterChef jürisinden olay sözler
22:53 Şarkıcı Edis'in yeni tarzı sosyal medyayı salladı!
22:16 Aras Bulut İynemli'nin son paylaşımı Instagram'ı salladı! Binlerce beğeni aldı
21:43 Günlerdir tedavi gören Çağla Şıkel taburcu oldu
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:21:26