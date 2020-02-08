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YouTuber Oğuzhan Uğur, Survivor'da sunuculuk yapacak

Son olarak Acun Ilıcalı'nın yeni yarışması olan Exatlon Türkiye YouTubers'da sunuculuk yapan Oğuzhan Uğur, YouTube kanalında yayınladığı videosunda performansı çok beğenildiği için Survivor'da da sunuculuk yapacağını söyledi.

08.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:03

'da çektiği Pinç ve Mevzular programıyla sosyal medyada fenomen haline gelen Oğuzhan Uğur, son videosunda Acun Medya'da işe başladığını duyurdu. Acun Ilıcalı'nın YouTuber'larla yaptığı Exatlon Türkiye yarışmasında sunuculuk yapan Uğur, yeni program müjdesini de verdi.

EXATLON'DAN SONRA SURVIVOR'DA

Önceki gün yayınladığı videosunda yeni işinden bahseden Oğuzhan Uğur, "Acun Medya'da işe başladım arkadaşlar. Ek iş yapıyorum Acun Medya'da, Survivor başlıyor bildiğiniz gibi. Evvelinde Exatlon'da performansımı sağ olsunlar çok beğenmişler. O yüzden de aynı performansı Survivor'da da görmek istediler" dedi.

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. YouTube'da yayınladığı videolarla kendisine kitle edinen Uğur, 2011 yılında beyaz perdede izleyiciyle buluşan 'Ağır Abi' filminin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümü mezunu olan Oğuzhan Uğur, okul döneminde sergi, belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştirdikten sonra Osman Sınav ile çalışmaya başladı. Uğur, okuldan sonra bir dönem Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın asistanı olarak da görev yaptı.

Oğuzhan Uğur, 2012 yılında 'Çok Şükür' isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yaptı. Albüm dışında tekli single çalışmaları ile müzik kariyerini sürdüren Oğuzhan Uğur'un 'Terbiyesizim', 'Panpa', 'Birinci Vazife', 'İstemiyorum', 'Sağ Salim', 'Bal Prensesim', 'Dengi Dengine feat. Ege Çubukçu', 'Biyolojik Unsur', 'Mağlubiyet', 'Madım Mı?' ve 'Kıskanç' isimli single çalışmaları var.

YouTuber Oğuzhan Uğur, Survivor'da sunuculuk yapacak

Oğuzhan Uğur, Acun Ilıcalı, Youtube, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
VİCDAN:Atilla Uğur''un oğlu Oğuzhan Uğur işini hakkıyla yapacağina eminim
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SAKARYALI HATUN:Sörvayvıra bende katılmak istiyorum
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ZİYAA:Taklitçi olduğun Oyle belli ki birader! Başkası olma kendin ol! Böyle çok daha güzelsin koçum!
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LAZOSKİ:Kufur etmeden nasil sunacak acaba
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SAKARYALI HATUN:Lapa lapa kar yağıyor... İki yıldır yağmıyordu. Çok mutluyum. :))))
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FUAT ABİ:Kardan adam yapalimmi
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LAZOSKİ:Bizde kac senedir yagmiyordu cocuklar oynuyordu sevincle..
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ZİYAA:Bereket yağıyor, bereket!
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6 1
SAKARYALI HATUN:Youtubevivor... :)))
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2 3
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