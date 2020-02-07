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Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi

Son dönemde müzik çalışmalarına ağırlık veren Youtuber Reynmen, 5 şarkıdan oluşan Rnbesk albümünü çıkardı. Reynmen'in albümün Leila şarkısına çektiği klip, kısa sürede dünya listelerine girdi.

07.02.2020 18:39 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:39Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi

Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla 'da yüz milyonlarca izlenme alan , bir süredir üzerinde çalıştığı 5 şarkıdan oluşan Rnbesk albümünü sonunda çıkardı. Albümün ilk şarkısı Leila, Youtube'da kısa sürede büyük başarı elde etti.

"YOUTUBE TRENDLER"DE ZİRVEYE ÇIKTI

Youtube'da 20 milyon izlenmeyi aşan ve "trendler" sıralamasına giren Leila şarkısının klibi, dünya listelerinde 3, Türkiye'de 1. sırada yer aldı. Reynmen'in daha önceki şarkıları Derdim Olsun ve Ela da tıpkı Leila gibi dünya trendlerinde yerini almıştı.

AVRUPA'DA TURNEYE ÇIKIYOR

Şarkıya Hasan Kuyumcu yönetmenliğinde klip çeken Reynmen'in başarısı ülke sınırlarını da aştı. Başarılı Youtuber, Rnbesk albümüyle Avrupa'nın 10 büyük şehrinde turne düzenleyecek. Reynmen, nisan ayındaki turne için hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

SÜRPRİZ BİR İSİMLE DÜET YAPACAK

Nisan ayındaki turne öncesi sahne çalışmalarını sürdüren Reynmen, mart ayında sürpriz bir isimle düet yapıp yine adından söz ettirmeyi amaçlıyor.


Youtube, Reynmen, Magazin

HABER YORUMLARI (4)
SEYİRCİ:leila leila değil; La İlahe İllallah deyin. . .
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AVNİ:bige önal haberi yokmu.çok beğeniyorum ilgimi çekiyor.çok güzel kadına la.
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XYZ:Bu çocuk neden kliplerinin sonunda ölüyor. Gömüldü boğuldu çarpıldı. Ela Leyla eee Bi sonraki ne Süheyla falan mı?
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UCUBE:Yıldız Tilbe ile düet yapacak. ;))
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