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Yozgat'a giriş çıkış yapan yolcuların ateşi ölçülüyor

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent girişlerinde araçları durdurarak, yolcuların ateşini ölçtü.

28.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:40
Yozgat'a giriş çıkış yapan yolcuların ateşi ölçülüyor
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent girişlerinde araçları durdurarak, yolcuların ateşini ölçtü.
Yozgat Valiliği kararıyla, emniyet ve sağlık ekipleri kent girişinde araçları durdurdu.
Ekipler, ateşini ölçerek sağlık problemlerinin olup olmadığını sordukları yolculara, koronavirüsten korunma kurallarına uymaları uyarısında bulundu.
Polisler ise toplu taşıma araçlarında mesafeli oturma düzeni kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Sivas 'tan Afyonkarahisar'a giden Ender Aydın , uygulamadan memnun olduğunu söyledi.
Aydın, "Sivas'taki iş yerimi kapattığım için mecburen memleketime gidiyorum. Herkes evde kalsın, virüs yayılmasın." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Yozgat, Aydın, Sivas, Güncel

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