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Yozgat'a hayvan hastanesi ve borsası kuruluyor

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası projesinin tarım ve hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

13.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:18Yozgat'a hayvan hastanesi ve borsası kuruluyor
Valisi Kadir Çakır, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası projesinin tarım ve hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Çakır, Valilik Salonunda düzenlediği basın toplantısında, İl Özel İdaresi ve ORAN iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası Projesi'nin imza aşamasına geldiğini ifade etti.
Çakır, projenin Yozgat için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Yozgat Çalatlı köyü mevkisinde 5 bin 753 metrekare alana kurulacak olan hayvan borsası ve hastanesinin maliyeti 18 milyon 327 bin 926 lira civarında olacak. Bunun 9 milyon lirası ORAN tarafından, 2 milyon lirası hibe 7 milyon lirası kredi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan, geri kalan kısmı ise İl Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır." dedi.
Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası'nın Türkiye'deki en güzel ve önemli komplekslerden birisi olacağına değinen Çakır, "Yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak projenin içerisinde padoklar, karantina bölümü, hayvan alanı, misafirhane, laboratuvar, idari bina, atık toplama havuzu, gübre çukuru, yemlik, dezenfekte giriş çıkışı, kantar binası, su deposu, arıtma, atık su ve park alanları olacak." diye konuştu.
Çakır, tarım ve hayvancılığın birbirini destekleyen önemli sektörler olduğunu anlatarak şunları kaydetti:
"Bu proje ile birlikte inşallah Yozgat'ı tarım ve hayvancılıkta önemli merkezlerden biri yapmaya gayret göstereceğiz. Konumumuz buna çok uygun. Hızlı tren ve havaalanın bitmesiyle birlikte bu daha da önem teşkil edecek. İl dışından büyük tüccarlarımız günübirlik hayvan borsasına gelip geri dönme imkanı bulacaklar. Projemizin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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