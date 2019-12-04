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Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

04.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:44Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı
'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Kentte öğle saatlerine başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle şehrin yüksek kesimleri beyaza kaplandı. Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda kaldı. Karayolları ve belediyenin karla mücadele ekipleri, yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kar sevinci
Vatandaşlardan Ali Aydoğdu, kar yağışından çok mutlu olduklarını söyledi.
Aydoğdu, Yozgat'a kar yağışının geciktiğini belirterek, "Susuzluk sorunu vardı, barajlardaki su seviyesi giderek azalıyordu. İnşallah kar kesilmeden yağar." dedi.
Şakir Albayrak da "Bizim memleketimiz kar memleketi, karın bu zamana kadar yağması gerekiyordu. Kar olmadığı zaman yazın susuzluk daha çok oluyor. Memleketimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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