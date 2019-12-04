Haberler » Güncel » Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı - Haber

Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

04.12.2019 21:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:55
'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Kentte öğle saatlerine başlayan yağmur yerini, akşam saatlerinde kara bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle şehrin yüksek kesimleri beyaza kaplandı. Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda kaldı. Karayolları ve belediyenin karla mücadele ekipleri, yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kar sevinci
Vatandaşlardan Ali Aydoğdu, kar yağışından çok mutlu olduklarını söyledi.
Aydoğdu, Yozgat'a kar yağışının geciktiğini belirterek, "Susuzluk sorunu vardı, barajlardaki su seviyesi giderek azalıyordu. İnşallah kar kesilmeden yağar." dedi.
Şakir Albayrak da "Bizim memleketimiz kar memleketi, karın bu zamana kadar yağması gerekiyordu. Kar olmadığı zaman yazın susuzluk daha çok oluyor. Memleketimize hayırlı olsun." diye konuştu.
Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı

Yozgat, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:04 ABD ve Sudan 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atayacak - Haber
22:04 Muğla'daki ev yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı - Haber
22:03 27 saniye süren hırsızlık güvenlik kamerasında - Haber
22:02 Azil oturumu adalet komisyonu'nda görüşülmeye başlandı - Haber
22:00 Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı - Haber
19:50 Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı - Haber
19:45 Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu - Haber
19:35 Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı - Haber
18:55 Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
21:29 Buckingham Sarayı'ndaki geceye damga vuran kare! II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astı - Haberler
20:16 Meclis'te gerginlik! Sezgin Tanrıkulu'nun "Git" sözünü yanlış anlayan MHP'liler kürsüye yürüdü - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
4.12.2019 22:11:55