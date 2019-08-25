Haberler» Güncel» Haber

Yozgat'a şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Uzman Çavuş Yunus Şahin'in (24) acı haberi, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde yaşayan ailesine verildi.

25.08.2019 18:03 Yozgat'a şehit ateşi düştü
IRAK'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Uzman Çavuş Yunus Şahin'in (24) acı haberi, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde yaşayan ailesine verildi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Şehit 3 askerden Uzman Çavuş Yunus Şahin'in acı haberi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde yaşayan ailesine, Kaymakam Davut Sinanoğlu ve askeri yetkililerce verildi. 3 çocuklarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nebi- Şaziye çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine komşuları tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehit Şahin'in yarın ikindi namazı sonrası köyde toprağa verileceği öğrenildi.



Yunus Şahin, Yozgat, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay yenilir yutulur bir olay değildir"
19:34   Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
19:34   Meteorolojiden sağanak uyarısı
19:32   Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
19:32   Çay bahçesinde vücuduna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
19:32   Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
19:32   Ulaş'ta yangın