Yozgat AFAD İl Müdürlüğünden Deprem Haftası etkinliği

Yozgat İl AFAD Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meydanın ışıkları söndürülüp, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis araçlarının, 2 dakika boyunca tepe ışıkları yakılarak siren çalındı.

Depremle ilgili sinevizyon gösterisinden sonra Yozgat Valisi Kadir Çakır ve İl AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş'in açıklamaları aktarıldı.

Vali Çakır, toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesi için çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini kaydetti.

Vatandaşların afetlere karşı bilinçli ve eğitimli olması için eğitimlere katılabileceklerini belirten Çakır, "Bir afet anında hem kendi hayatınızı hem de sevdiklerinizin hayatını kurtarabilirsiniz. AFAD'ın gönüllülük programına katılıp herhangi bir afet halinde ve acil durumda zor durumda olan vatandaşlarımıza yardımcı olabilirsiniz." dedi.

İl AFAD Müdürü İbiş de Deprem Haftası dolayısıyla halkta afetlere karşı farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini vurgulayarak, katılımcılara teşekkür etti.