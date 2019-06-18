18.06.2019 09:30
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Yozgat-Ankara karayolu trafiğe açıldı

Yozgat-Ankara karayolu trafiğe açıldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesine Bağlı Çerikli beldesinde şiddetli yağmur sorasında oluşan sel nedeniyle iki yönlü trafiğe kapanan Yozgat-Ankara Karayolu trafiğe açıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine Bağlı Çerikli beldesinde şiddetli yağmur sorasında oluşan sel nedeniyle iki yönlü trafiğe kapanan Yozgat- Ankara Karayolu trafiğe açıldı.

Delice İlçesine Bağlı Çerikli beldesinde dün akşam saatlerinde bağlayan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Uzun süre yağan sağanak sele neden olurken 3 ev su altında kaldı. AFAD, belediye, ve jandarma ekipleri sel mağdurları için seferber oldu. Şiddetli yağmur elektriklerin gitmesine neden oldu. Derelerin taşması dolayısıyla yolun yarılması ve çamur birikintisinden dolayı Yozgat-Ankara karayolu çift yönü trafiğe kapandı. Jandarma sürücüleri alternatif yol olarak Göçebel mevkisine yönlendirerek trafiğin akışını sağladı.

İl Özel İdare ekiperi yolun açılması için çalışmalarını sabaha kadar sürdürerek yol tekrar trafiğe açıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Çerikli, Delice, Ankara, Yozgat, Güncel

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